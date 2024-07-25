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Во Франкфурте приостановлена работа аэропорта из-за экоактивистов

Рейсы аэропорта Франкфурта временно приостановлены из-за проникновения экоактивистов

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Shutterstock

В аэропорту Франкфурта временно приостановлены рейсы из-за проникновения на территорию воздушной гавани экоактивистов. Об этом говорится в сообщении в официальном аккаунте аэропорта в соцсети X.

«Из-за демонстрации в аэропорту рейсы на данный момент приостановлены», — говорится в сообщении.

Пассажиров временно просят не прибывать в аэропорт, вместо этого рекомендуется проверять статус рейса перед поездкой и выделить на нее дополнительное время.

До этого издание Bild сообщало, что в Берлине климатическую активистку и участницу движения Letzte Generation («Последнее поколение») приговорили к реальному тюремному сроку.

32-летняя участница движения была признана виновной в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов и нанесении ущерба государственному имуществу.

Ранее аэропорт Кёльн/Бонн объявил о приостановке полетов в связи с проникновением в охраняемую зону посторонних лиц.

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