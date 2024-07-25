Главу полиции Бийска отправили под домашний арест за слив служебных данных

Октябрьский районный суд Барнаула отправил под домашний арест главу МУ МВД России «Бийское» Сергея Еганяна по делу о сливе служебных данных. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

«Лицо действовало из соображений личной заинтересованности, желая извлечь выгоду неимущественного характера в виде повышения собственного авторитета в глазах знакомого М. и иных лиц», — говорится в сообщении.

Отмечаются также «дерзость и цинизм» совершенного преступления.

О задержании Еганяна стало известно 23 июля. По данным следствия, полицейский предоставлял своему знакомому конфиденциальную информацию из различных федеральных и региональных банков данных систем ведомства. Через мессенджер Еганян отправлял товарищу сведения о некоторых гражданах России.

Отмечалось, что Еганяна назначили на нынешнюю должность в июле прошлого года. В МВД мужчина работает с 2004 года.

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