Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Главу полиции Бийска отправили под домашний арест за слив служебных данных

Суд отправил главу полиции Бийска под домашний арест по делу о сливе данных

close
100%
Freepik.com

Октябрьский районный суд Барнаула отправил под домашний арест главу МУ МВД России «Бийское» Сергея Еганяна по делу о сливе служебных данных. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

«Лицо действовало из соображений личной заинтересованности, желая извлечь выгоду неимущественного характера в виде повышения собственного авторитета в глазах знакомого М. и иных лиц», — говорится в сообщении.

Отмечаются также «дерзость и цинизм» совершенного преступления.

О задержании Еганяна стало известно 23 июля. По данным следствия, полицейский предоставлял своему знакомому конфиденциальную информацию из различных федеральных и региональных банков данных систем ведомства. Через мессенджер Еганян отправлял товарищу сведения о некоторых гражданах России.

Отмечалось, что Еганяна назначили на нынешнюю должность в июле прошлого года. В МВД мужчина работает с 2004 года.

Ранее российского адвоката задержали за посредничество при передаче взятки в 12 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами