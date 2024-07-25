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Обломки дронов обнаружили в Курске

Горадминистрация: обломки сбитых ночью беспилотников нашли на улицах Курска

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Shutterstock

Фрагменты и обломки беспилотных летательных аппаратов обнаружили на нескольких улицах Курска после ночной работы системы противовоздушной обороны (ПВО) над территорией региона. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

«24 июля в Курске в результате работы ПВО было зафиксировано падение обломков», — отметили там.

В пресс-службе уточнили, что заявки о нахождении фрагментов или неустановленных предметов подали жители улиц Прилужной, Росинки, 1-й Кирпичной, Рябиновой.

Кроме того, на одной из улиц нарушилось электроснабжение и была повреждена газовая труба. Пострадали также личные автомобили.

25 июля министерство обороны России сообщило, что средства ПВО в течение полутора часов уничтожили над Курской областью 18 украинских беспилотников.

До этого сообщалось, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали комбайны, которые работали на уборке урожая в районе села Волфино Глушковского района Курской области. Техника получила повреждения.

Ранее сотрудники МЧС попали под обстрел в российском регионе.

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