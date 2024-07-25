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В Авдеевке нашли почти 50 тел мирных жителей

РИА: сотрудники СК нашли 47 тел горожан в Авдеевке, из них опознали только 24

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Станислав Красильников/РИА Новости

Сотрудники Следственного комитета РФ нашли в зачищенной от подразделений украинских войск Авдеевке в Донецкой народной республике (ДНР) 47 тел мирных жителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела криминалистики регионального СК.

«Проведено 38 осмотров мест происшествий, обнаружено 47 трупов погибших в результате проведения боевых действий, это все мирные граждане», — рассказал следователь, уточнив, что пока удалось опознать только 24 человека.

Он добавил, что искать тела в городе довольно тяжело, поскольку значительная часть Авдеевки разрушена и приходится расчищать завалы. При этом число обнаруженных погибших ежедневно растет.

В мае глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в Авдеевке ведется работа по восстановлению жилых зданий, и уже началась подготовка к отопительному сезону. Он заявлял, что в городе остаются жители, которые не собираются уезжать, и с ними выстроено взаимодействие по обеспечению всем необходимым.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Юг» взяли под контроль Ивано-Дарьевку в ДНР.

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