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Названо место крушения вертолета Ми-28 в Калужской области

ТАСС: потерпевший крушение в Калужской области Ми-28 упал в лесу возле Кленок

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Потерпевший крушение в Калужской области вертолет Ми-28 рухнул в лесу возле деревни Кленки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Жиздринского района Александра Барыбина.

«Еще никакой конкретной информации нет. Службы только выехали, пробуют туда добраться. Это лесной массив. Кленки — там такая деревушка есть», — рассказал журналистам чиновник.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о крушении Ми-28 утром 25 июля. Позднее инцидент прокомментировали в Минобороны РФ. По словам представителей ведомства, воздушное судно упало во время планового полета. Экипаж спасти не удалось. Причины случившегося устанавливаются.

До этого сообщалось о крушении вертолета Robinson R44 в Якутии. По версии следствия, инцидент мог произойти из-за ошибки пилотирования, технической неисправности или неблагоприятных погодных условий.

Ранее в посольстве РФ рассказали, были ли россияне на борту загоревшегося в Непале самолета.

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