В квартире обвиняемого в подрыве машины в Москве прошли обыски

Следственные действия проводились в квартире, где жил Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля участника СВО на севере Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, дверь в квартиру обвиняемого была взломана, квартира опечатана. Также в двери выбит глазок.

24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника офицера Генерального штаба Андрея Торгашова. По данным МВД РФ, исполнитель взрыва, действуя по заданию украинских спецслужб, установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал. В результате инцидента пострадали Торгашов и его супруга, офицер потерял конечности. По подозрению в совершении преступления в турецком Бодруме при содействии местной разведки задержали Евгения Серебрякова. Вечером того же дня суд заочно арестовал мужчину и обвинил его в незаконном хранении взрывчатки и покушении на ликвидацию двух человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что обвиняемый в подрыве машины в Москве был одним из лучших учеников школы.