Обвиняемый в подрыве машины в Москве был одним из лучших учеников школы

Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков, был одним из лучших учеников в своем лицее и получал стипендию губернатора Волгоградской области за успехи в учебе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт лицея Урюпинска.

«Поздравляем Серебрякова Евгения, ученика 11 «В» класса МБОУ Лицея. Решением областного комитета по назначению персональных стипендий Волгоградской области от 9 сентября 2011 года ему присуждена стипендия губернатора Волгоградской области», — сообщает учебное заведение.

Серебряков также становился призером различных конкурсов по истории.

Его брат сообщил РИА Новости, что обвиняемый учился в Высшей школе экономики в Москве.

24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника офицера Генштаба. Исполнитель взрыва, действуя по заданию украинских спецслужб, установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал. В результате инцидента пострадали два человека.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ выяснили, что в социальной сети «ВКонтакте» Серебряков писал свое имя по-украински.