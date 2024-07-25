Обвиняемый в подрыве машины в Москве не общался с соседями, они не видели его месяц

Фигурант дела о подрыве автомобиля на севере Москвы Евгений Серебряков не поддерживал общение с соседями и не появлялся более месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его соседку.

Она рассказала, что Серебряков жил в своей квартире с кошками на протяжении семи лет и отличался спокойным поведением.

«Он даже не здоровался... Я видела его последний раз больше месяца назад», — отметила женщина, отвечая на вопрос о том, общался ли Серебряков с соседями.

Брат Евгения Серебрякова, задержанного в Турции по подозрению в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser, сообщил, что они редко общались.

До этого он также заявил, что на фотографиях, размещенных в социальных сетях и пабликах, изображен не его родственник. Брат обвиняемого в подрыве авто подчеркнул, что возраст этого человека не соответствует возрасту Серебрякова. Кроме того, собеседник агентства выразил сожаление по поводу безуспешных попыток связаться с братом.

24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника офицера Генштаба. Исполнитель взрыва, действуя по заданию украинских спецслужб, установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал. В результате инцидента пострадали два человека.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ выяснили, что в социальной сети «ВКонтакте» Серебряков писал свое имя по-украински.