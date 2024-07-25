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В Польше ожидают нового наплыва беженцев с Украины

В Варшаве заявили о новом наплыве украинских беженцев

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Bryan Woolston/Reuters

Осенью и зимой возможен значительный приток украинских граждан в Польшу, заявил руководитель департамента по защите прав гражданского населения польского МВД Дариуш Марчинский. Об этом сообщает издание Business Insider.

Выступая в парламенте Польши, чиновник отметил, что необходимо быть готовыми к прибытию большого количества беженцев с Украины. Марчинский пояснил, что наплыв беженцев будет связан с атаками российской армии на энергетическую, отопительную и транспортную инфраструктуру Украины, которые наносят все больший ущерб.

До этого министерство обороны Польши заявило о подготовке операции «Восточная заря» по усилению подразделения противовоздушной обороны (ПВО) на границах с Белоруссией и Российской Федерацией. Датой начала операции названо 1 августа нынешнего года.

Ранее президент Польши предупредил о риске войны между Россией и Западом.

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Операция на Украине
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