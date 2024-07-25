Россиянам могут ограничить количество SIM-карт в одни руки

Россиянам могут ограничить до 20 штук количество SIM-карт, приобретаемых на один паспорт. Об этом со ссылкой на данные операторов мобильной связи и Минцифры пишет «Коммерсантъ».

По сведениям издания, в Госдуме ко второму чтению поправок к законам «О связи» и «О биометрии» предполагается внести требование об ограничении продажи SIM-карт россиянам количеством 20 штук на одного человека. В настоящее время в том же законопроекте уже есть схожие ограничения для иностранцев (не более 10 SIM-карт на человека).

Опрошенные «Коммерсантом» представители операторов мобильной связи в целом согласились с такими требованиями к абонентам.

В публикации отмечается, что число SIM-карт в смартфонах в последние годы меняется мало, зато растет количество SIM-карт, используемых для «интернета вещей», то есть в камерах наблюдения, устройствах управления и т.д.

21 июня сообщалось, что на выставке «Россия» обсудили проблемы регулирования рынка SIM-карт. В частности, было заявлено, что распространение «серых» SIM-карт стало реальной угрозой национальной безопасности, поскольку ими пользуются в основном мошенники, террористы и украинские спецслужбы.

Ранее россиян предупредили об учащении случаев кражи денег через SIM-карты.