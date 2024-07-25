СМИ: украинским мужчинам приходится платить за выезд из страны взятки до $20 тысяч

Из-за усиления мобилизации на Украине размер взяток для выезда из страны местами вырос до $20 тысяч, причем без гарантии успешного исхода дела. Об этом пишет РИА Новости.

Со ссылкой на данные пророссийского подполья агентство отмечает, что сейчас в Киеве стоимость нелегального выезда за рубеж оценивается в $13-15 тысяч (было $10-12 тысяч).

В Одесской и Николаевской областях аналогичная «услуга» будет стоить уже $20 тысяч, причем мздоимцы не дают гарантий успешного выезда даже за такую сумму. За год она выросла вдвое.

В Ивано-Франковской области мужчине, желающему выехать из Украины, придется заплатить около $10 тысяч и пересекать границу пешком по навигатору.

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров пояснил агентству, что «львиная часть от суммы идет пограничникам, чтобы они закрывали глаза, отворачивались в нужный момент».

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине поддержали законопроект, разрешающий взяточникам откупаться от наказания.