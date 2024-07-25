В Белгородской области сбили украинский беспилотник

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в Белгородской области беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, беспилотник самолетного типа был уничтожен над Белгородским районом.

После падения фрагментов дрона произошло возгорание сухой травы. Пожарные сейчас тушат очаги возгорания.

Гладков отметил, что информация о последствиях инцидента уточняется.

До этого сообщалось, что силы противовоздушной обороны в течение полутора часов уничтожили над Курской областью 18 украинских беспилотников.

24 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали комбайны, которые работали на уборке урожая в районе села Волфино Глушковского района Курской области. Техника получила повреждения.

Ранее командующий ВСУ заявил о нехватке денег на развитие беспилотников.