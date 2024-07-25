Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне повторно чаще всего возвращаются в Москву и Брянск

OneTwoTrip: чаще всего россияне возвращаются в Москву и Дубай

close
100%
Vladimir Baranov/Global Look Press

Самым популярным российским городом, в который одни и те же путешественники приезжали несколько раз, стала Москва: 23,1% туристов повторно бронировали отели в столице. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

На втором месте оказался Брянск, доля которого составляет 21,8%, а третью строчку занял Сургут — на него приходится 20,6% заказов от клиентов, которые с 2023 года возвращались снова и снова.

Также в топе оказались Липецк (доля — 20,4%), Хабаровск (19,3%), Ставрополь (18,9%), Кемерово (18,7%), Новосибирск (18,0%), Ульяновск (17,9%) и Челябинск (17,6%).

Среди зарубежных направлений, куда чаще всего возвращались российские туристы, лидирует Дубай: 17,5% путешественников уже несколько раз побывали в арабском городе за последние полтора года. Вторую строчку занял Лондон, где останавливались в отелях больше двух раз 16,9% россиян, а третью — Лимасол с долей 15,6%.

Помимо этого в список вошли Шанхай (доля — 15,2%), Салоники (15,1%), Аликанте (15,1%), Бишкек (14,6%), Стамбул (14,2%), Канны (13,5%) и Алматы (13,2%).

Ранее выяснилось, что для россиян выгоднее всего санатории в Краснодарском крае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами