Россияне повторно чаще всего возвращаются в Москву и Брянск

Самым популярным российским городом, в который одни и те же путешественники приезжали несколько раз, стала Москва: 23,1% туристов повторно бронировали отели в столице. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

На втором месте оказался Брянск, доля которого составляет 21,8%, а третью строчку занял Сургут — на него приходится 20,6% заказов от клиентов, которые с 2023 года возвращались снова и снова.

Также в топе оказались Липецк (доля — 20,4%), Хабаровск (19,3%), Ставрополь (18,9%), Кемерово (18,7%), Новосибирск (18,0%), Ульяновск (17,9%) и Челябинск (17,6%).

Среди зарубежных направлений, куда чаще всего возвращались российские туристы, лидирует Дубай: 17,5% путешественников уже несколько раз побывали в арабском городе за последние полтора года. Вторую строчку занял Лондон, где останавливались в отелях больше двух раз 16,9% россиян, а третью — Лимасол с долей 15,6%.

Помимо этого в список вошли Шанхай (доля — 15,2%), Салоники (15,1%), Аликанте (15,1%), Бишкек (14,6%), Стамбул (14,2%), Канны (13,5%) и Алматы (13,2%).

Ранее выяснилось, что для россиян выгоднее всего санатории в Краснодарском крае.