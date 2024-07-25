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Каждый шестой россиянин готов переезжать в новое жилье после покупки и «жить в ремонте»

Каждый шестой россиянин переезжал по 4-5 раз в жизни

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Shutterstock/FOTODOM

Больше половины опрошенных россиян (51%) сталкивались с необходимостью смены места жительства хотя бы раз в жизни, из них 15% и вовсе переселялись на новое место около 4-5 раз. Такие данные следуют из опроса, проведенного девелопером ПИК и СК «Росгосстрах», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Почти каждый второй ассоциирует переезд с чувством счастья (44%) — из них 26% респондентов считают это сложным, но очень радостным событием, а 18% видят в смене места жительства новый интересный этап.

Часто переезд сопровождается еще одним приятным событием, а именно — празднованием новоселья. Это мероприятие является обязательным для абсолютного большинства россиян — застолье по случаю переезда устраивают 76% респондентов. Чаще всего праздник обходится в сумму до 20 тыс. рублей.

Тем не менее переезд остается важным шагом, который требует эмоциональных ресурсов. Примечательно, что жители новостроек (45%) испытывают негативные эмоции при переезде реже обладателей вторичного жилья (55%).

Большинство жителей России (61%) хотели бы переехать в новую квартиру как можно скорее — около половины опрошенных (46%) готовы переезжать в свое жилье как только закончатся отделочные работы — они уверены, что мебель можно приобрести уже в процессе обустройства, еще 15% планируют переезд сразу после сдачи жилья.

Интересно, что важной частью переезда для 58% россиян является также знакомство с соседями — для них необходимость сразу наладить общение и подружиться с жителями ближайших квартир не менее важна, чем обустройство своего пространства.

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