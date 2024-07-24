Подозреваемый во взрыве в Москве Серебряков писал свое имя на украинском

Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков в социальной сети писал свое имя на украинском языке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Профиль «ВКонтакте», предположительно, принадлежащий фигуранту дела, назван по-украински — «Євген Серебряков». При этом основное содержание страницы закрыто от других пользователей сети», — говорится в публикации.

24 июля на севере Москвы взорвался джип Toyota Land Cruiser, при этом пострадали два человека. Водителю машины оторвало ступни, пассажирка получила осколочные раны. В МВД сообщили, что причиной взрыва стала детонация неустановленного предмета. Правоохранители рассматривают версию покушения, связанного с профессиональной деятельностью.

Серебрякова обвиняют по двум статьям — в покушении и незаконном обороте оружия. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, где и с кем жил подозреваемый в подрыве машины в Москве.