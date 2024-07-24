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Иностранец получил срок за распространение личных фото десятилетней россиянки

В Архангельской области иностранца осудили за переписку с ребенком

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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

В Архангельской области суд вынес приговор гражданину Таджикистана, который вел переписку с несовершеннолетними. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, находясь в Таджикистане, мужчина познакомился с десятилетней жительницей Архангельской области. Девочка доверяла новому знакомому и отвечала на его сообщения, даже когда он касался личных тем.

Спустя некоторое время иностранец стал шантажировать ребенка и выманил у нее фото без одежды. Помимо этого, фигурант переписывался с десятилетним мальчиком, которому отправлял в том числе и эти снимки.

Мужчину оперативно разыскали. Выяснилось, что в 2022 году он уже привлекал внимание правоохранителей. Иностранца осудили на 12 лет за домогательства. Тогда он проживал в Подмосковье.

«Приговором суда ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – сообщается в публикации.

Мужчина также выплатит пострадавшим более 500 тысяч рублей. Пока что приговор в силу не вступил.

Ранее екатеринбуржец предложил ребенку конфеты и увел его с детской площадки к себе домой.

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