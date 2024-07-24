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Полиция применила перцовый газ против участников акции протеста в Вашингтоне

Полиция распылила перцовый газ против участников акции протеста у Капитолия

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Jonathan Ernst/Reuters

В Вашингтоне полиция распылила перцовый газ против участников акции протеста, которые собрались вблизи здания конгресса США на Капитолийском холме. Об этом сообщает РИА Новости.

Там в скором времени должен выступить премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Незадолго до выступления этого израильского политика стражи порядка попытались оттеснить толпу митингующих подальше от здания конгресса. Некоторые протестующие отказались подчиниться требованию правоохранителей. В ответ полицейские применили перцовые баллончики.

23 июля бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он встретится с Нетаньяху в своем поместье во Флориде 25 июля после предполагаемой встречи премьера с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Он также отметил, что во время своего первого президентского срока на Ближнем Востоке царил мир и стабильность, а Израиль и США подписали исторические соглашения.

До этого стало известно, что вице-президент США Камала Харрис проведет встречу в Белом доме с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее Нетаньяху пообещал применять «любые средства» для защиты Израиля.

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