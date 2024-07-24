В РФ намерены создать план по замещению трудовых мигрантов россиянами

Следственный комитет России предложил создать дорожную карту по замещению в стране трудовых мигрантов российскими специалистами. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

«Сформулировать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов россиянами, обеспечив им достойный уровень социально-трудовых гарантий», — сказано в сообщении.

29 июня журналистка Ксения Собчак со ссылкой на данные платформы для работодателей, ищущих сотрудников среди иностранцев, заявила, что зарплаты мигрантов в промышленности выросли на 38% за полгода.

26 июня прокурор управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры РФ Дмитрий Вагурин рассказал, что каждый год в Россию прибывают около 15 миллионов иностранцев, в основном — трудовых мигрантов, но этот состав претерпел значительные изменения.

Ранее в МВД РФ рассказали, как проводят проверки мигрантов.