ВСУ атаковали комбайны, работавшие на уборке урожая в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали комбайны, которые работали на уборке урожая в районе села Волфино Глушковского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, в результате атаки пострадали трое земледельцев. Их доставили в Глушковскую районную больницу, где им оказывают необходимую помощь.

Чиновник добавил, что повреждения получила уборочная техника.

Утром 23 июля беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал порт «Кавказ» в Краснодарском крае. Как рассказал глава региона Вениамин Кондратьев, ВСУ при помощи дрона нанесли удар по стоявшему в гавани паромному судну.

После этого на корабле начался пожар. На место прибыли сотрудники экстренных служб, но на ликвидацию возгорания понадобилось несколько часов. Более того, одного из членов экипажа спасти не удалось. В результате этой атаки пострадали четыре жителя Краснодарского края.

Ранее сотрудники МЧС попали под обстрел в российском регионе.