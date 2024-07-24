Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ атаковали комбайны, работавшие на уборке урожая в Курской области

В Курской области три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на комбайны

close
100%
Inna Varenytsia/REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали комбайны, которые работали на уборке урожая в районе села Волфино Глушковского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, в результате атаки пострадали трое земледельцев. Их доставили в Глушковскую районную больницу, где им оказывают необходимую помощь.

Чиновник добавил, что повреждения получила уборочная техника.

Утром 23 июля беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал порт «Кавказ» в Краснодарском крае. Как рассказал глава региона Вениамин Кондратьев, ВСУ при помощи дрона нанесли удар по стоявшему в гавани паромному судну.

После этого на корабле начался пожар. На место прибыли сотрудники экстренных служб, но на ликвидацию возгорания понадобилось несколько часов. Более того, одного из членов экипажа спасти не удалось. В результате этой атаки пострадали четыре жителя Краснодарского края.

Ранее сотрудники МЧС попали под обстрел в российском регионе.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами