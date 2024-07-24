Стало известно, где и с кем жил подозреваемый в подрыве машины в Москве

Подозреваемый в подрыве машины в Москве Евгений Серебряков жил в российской столице с котами на съемной квартире в Пресненском районе в 25 километрах от места взрыва. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на соседей подозреваемого.

Соседи отметили, что Серебряков был интеллигентным, тихим и никогда не был замечен в скандалах. По их словам, кошек он отдал несколько дней назад. Некоторые же соседи назвали его странным и рассказали, что не так давно к нему приезжала мама.

До этого Замоскворецкий суд Москвы избрал заочный арест в отношении Евгения Серебрякова, которого объявили в международный розыск по делу о подрыве автомобиля на севере Москве.

24 июля на севере Москвы взорвался джип Toyota Land Cruiser, при этом пострадали два человека. Водителю машины оторвало ступни, пассажирка получила осколочные раны. В МВД сообщили, что причиной взрыва стала детонация неустановленного предмета. Правоохранители рассматривают версию покушения, связанного с профессиональной деятельностью.

Ранее СМИ сообщили о помощи американцев в поимке диверсанта, подорвавшего авто в Москве.