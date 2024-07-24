Суд заочно арестовал фигуранта дела о подрыве авто в Москве

Замоскворецкий суд Москвы избрал заочный арест в отношении Евгения Серебрякова, которого объявили в международный розыск по делу о подрыве автомобиля на севере Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции в отношении Серебрякова Е. Н.», — рассказал собеседник агентства.

Серебрякова обвиняют по двум статьям — о покушении и незаконном обороте оружия. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

До этого глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что в Бодруме задержали гражданина РФ, совершившего подрыв машины в Москве.

Евгений Серебряков улетел из столицы в Турцию рейсом авиакомпании Pegasus. В Бодруме самолет приземлился в 9:28 по местному времени (совпадает с московским). Спустя час российское подразделение Интерпола сообщило оперативную информацию коллегам в Турции.

24 июля на севере Москвы взорвался джип Toyota Land Cruiser, при этом пострадали два человека. Водителю машины оторвало ступни, пассажирка получила осколочные раны. В МВД сообщили, что причиной взрыва стала детонация неустановленного предмета. Правоохранители рассматривают версию покушения, связанного с профессиональной деятельностью.

Ранее в Москве на месте взрыва Land Cruiser робот извлек осколки СВУ.