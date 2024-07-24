Владельцев квартир в исторических домах хотят обязать следить за зданием

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает обязать собственников квартир в домах-объектах культурного наследия поддерживать состояние здания в надлежащем техническом состоянии. Об этом сообщил один из авторов инициативы, зампред комитета нижней палаты парламента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов, передает ТАСС.

Изменения планируется внести в закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Сейчас такие требования распространяются только на владельцев жилых помещений, которые являются объектами культурного наследия.

Законопроект направлен на упрощение содержания объектов культурного наследия. По мнению авторов инициативы, принятие документа позволит сэкономить деньги и время для владельцев зданий при проведении работ.

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