В Раде на ближайшем заседании рассмотрят закон о запрете УПЦ

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что ближайшее заседание парламента начнется с рассмотрения во втором чтении законопроекта о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Его слова в эфире всеукраинского телемарафона передает РИА Новости.

«Ближайшее пленарное заседание, к сожалению, августовское, будет начато именно с этого законопроекта. Я уверен, что мы его примем во втором чтении и в целом», — сказал Потураев.

23 июля стало известно, что законопроект о запрете УПЦ из-за нехватки голосов не включили в повестку дня Верховной рады.

После этого в качестве протестной меры депутаты партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заблокировали парламентскую трибуну, что привело к политическому скандалу.

Проект о запрете деятельности УПЦ на Украине Верховная Рада приняла в первом чтении в октябре 2023 года. Тогда его поддержали 267 депутатов, проголосовали против — 15. Основанием для запрета УПЦ декларируется ее связь с Русской православной церковью.

Ранее неизвестные забросали яйцами храм Украинской православной церкви.