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Петербуржец выжил после того, как его зажал поезд и протащил по платформе

В Ленобласти поезд протащил молодого человека по платформе

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Shutterstock/Anna Nestera

Петербуржцу потребовалась помощь медиков после путешествия в поезде. Об этом сообщает 78.ru.

Молодой человек сел в состав на Витебском вокзале и направился к родственнице в Павловск, но в какой-то момент заснул. Его разбудила контролер и сообщила, что пассажир проехал свою остановку.

Мужчина решил, что сойдет на ближайшей станции. При выходе двери зажали его ногу. Молодой человек и люди, которые находились рядом, стали кричать, но машинист не обратил внимания на ситуацию и начал движение.

В результате 25-летнего россиянина протащило по платформе. Он пытался разжать дверь и только через 50-100 метров у него это получилось.

«Молодому человеку потребовалась медицинская помощь — он получил многочисленные ссадины», – сообщается в публикации.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. На данный момент специалисты проводят проверку.

Ранее в Ленобласти школьник попал под электричку, гуляя по путям.

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