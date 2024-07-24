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В России предложили штрафовать до 1 млн рублей за треш-стримы

В Госдуме предложили ввести штрафы до 1 млн рублей за треш-стримы для юрлиц

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Максим Блинов/РИА Новости

В рамках второго чтения законопроекта об ответственности за треш-стримы могут ввести штрафы до 1 млн рублей для юридических лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект документа.

Депутаты предлагают дополнить статью «Злоупотребление свободой массовой информации» КоАП РФ частью, согласно которой распространение в интернете «информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающей явное неуважение к обществу, содержащей изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемой из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния», будет облагаться штрафом.

Так, размер санкции для юридических лиц предлагают установить на уровне 800 тыс. — 1 млн рублей. Также у нарушителей могут изъять оборудование, использованное для ведения треш-стрима.

Для граждан сумма штрафа составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. При этом норма о конфискации оборудования сохраняется.

Законопроект о запрете треш-стримов приняли в первом чтении 15 февраля. Он вносит изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Ранее в Госдуме поддержали законопроект о запрете треш-стримов.

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