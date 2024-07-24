В Кургане задержали мужчину, призывавшего к силовой смене власти

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Курганской области задержали жителя региона, обвиняемого в публичных призывах к террористической деятельности. Об этом пишет издание URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В материале отмечается, что под стражей оказался 33-летний мужчина из города Кургана. Его подозревают в распространении в социальных сетях призывов поменять власть на территории РФ силовым путем.

«Обвиняемый активно выражал свою позицию против действующих высших органов власти, размещая в социальных сетях материалы экстремистского характера», — уточнили в ФСБ РФ.

По информации журналистов, следователи возбудили против гражданина уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ.

В настоящее время обвиняемый дает признательные показания. Сотрудники правоохранительных органов, в свою очередь, продолжают устанавливать все обстоятельства его деятельности.

24 июля в Ростовской области задержали работника одного из местных предприятий по подозрению в государственной измене. По версии следствия, житель административного центра региона снабжал Киев информацией о местоположении российских войск.

Ранее представители ФСБ РФ взяли под стражу жителя Калужской области, завербованного украинскими спецслужбами.