Срок давности по неуплате налогов Блиновской истек

Срок давности по уголовной статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, вменяемой в вину блогеру Елене Блиновской, истек. Об этом рассказал адвокат Блиновской Булат Солтаханов, слова которого передает РИА Новости.

«Срок давности по обвинению по части 2 статьи 198 УК РФ истек 15 июля», — заявил он.

Отмечается, что в связи с этим Блиновскую могут освободить от уголовной ответственности по этой статье.

В среду Мосгорсуд на месяц продлил арест «королеве марафонов».

Также сообщалось, что Блиновская сократила долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) на 83,3 млн рублей. Инфлюенсеру осталось выплатить налоговой еще 1 213 406 865 рублей.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года по обвинению в неуплате налогов на особо крупную сумму, а именно 918 млн рублей. Позднее «королеве марафонов» также предъявили обвинение по двум случаям незаконного оборота денег. В результате блогера отправили в СИЗО. По решению суда ее арест продлится до 26 июля.

Подробнее о том, кто такая и чем знаменита Елена Блиновская, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мужа Блиновской перевели из штурмового подразделения.