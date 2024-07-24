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В Новоалтайске школьница оставила отца без денег, передав данные его карты мошенникам

На Алтае школьница продиктовала данные банковской карты отца мошенникам

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Ilya Naymushin/Reuters

Школьница из Новоалтайска оставила отца без денег, пытаясь заработать на просмотре видеороликов в сети. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

11-летняя школьница увидела в сети рекламу о дополнительном заработке, она прошла по ссылке, после чего в одном из мессенджеров ей стал писать незнакомец. Злоумышленники предложили девочке просматривать в сети видео и получать за это деньги.
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Затем аферисты запросили данные карты, чтобы перевести заработанные деньги. Ребенок отправил фотографию своей пластиковой карты, однако собеседник сообщил, что перевод на детскую карту невозможен и попросил данные карты кого-то из взрослых. Позднее школьница фотографировала коды, поступавшие на телефон отца, и отправляла их в чат.

В общей сложности с двух отцовских счетов мошенники похитили 175 тысяч рублей. Мошенники попросили девочку удалить все сообщения и заблокировали ее номер, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Бурятии школьница помогла мошенникам обокрасть мать.

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