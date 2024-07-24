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Депутат заявил, что YouTube дискредитировал себя блокировкой канала Мосбиржи

Депутат Немкин: Мосбиржа создаст аккаунт на отечественном видеохостинге

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

После блокировки американским видеохостингом YouTube официального канала Мосбиржи, российский биржевой холдинг без каких-либо проблем создаст новый аккаунт на отечественной площадке, заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

По мнению эксперта, с учетом наличия российских аналогов YouTube, эффект от блокировки канала Мосбиржи будет нулевым.

«YouTube в своем репертуаре — скрыл истинную причину блокировки за очередной расплывчатой формулировкой», — констатировал Александр Малькевич.

Сомнение в том, что Мосбиржа как-то пострадает от блокировки своего канала на YouTube, выразил и член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Парламентарий отметил, что аудитория Мосбиржи — это обычные инвесторы, которые получали новости от биржи в удобном для себя формате.

«Мосбиржа наверняка создаст аккаунт на Rutube или другом отечественном видеохостинге и продолжит информировать граждан. А YouTube лишь в очередной раз дискредитировал себя своими действиями», — заявил Немкин.

Правозащитник, председатель общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков отметил, что аккаунт Мосбиржи заблокирован за нарушение условий использования YouTube — именно такое объяснение предоставила платформа YouTube.

При этом он подчеркнул, что как когда удалить деструктив, фейки или иной противоречащий закону контент просят власти РФ, YouTube не реагирует на эти призывы.

Ранее стало известно, что YouTube заблокировал канал Мосбиржи.

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