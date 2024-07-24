Участники шоу «Последний герой» съели выдру

Участники шоу «Последний герой» убили и съели выдру на Телецком озере. Горно-Алтайская межрайонной природоохранной прокуратурой организовала проверку по информации в СМИ об этом.

Серия телепередачи с поимкой выдры командой «Медведей» опубликована на сайте канала ТВ-3. В ней участники шоу во время прогулки нашли старый капкан, в который попала выдра. Животное добил и разделал Алан Царикаев, после чего его приготовили и съели.

«Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой скоординирована проверка Комитетом по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай по размещенной в СМИ информации о незаконной охоте участниками телепередачи на канале ТВ-3 «Последний герой» на пушное животное», — сказано в сообщении прокуратуры.

О результатах проверки дополнительно будет сообщено позднее.