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Участники шоу «Последний герой» съели выдру

Участники шоу «Последний герой» убили и съели выдру на Телецком озере

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Пресс-служба ТВ-3

Участники шоу «Последний герой» убили и съели выдру на Телецком озере. Горно-Алтайская межрайонной природоохранной прокуратурой организовала проверку по информации в СМИ об этом.

Серия телепередачи с поимкой выдры командой «Медведей» опубликована на сайте канала ТВ-3. В ней участники шоу во время прогулки нашли старый капкан, в который попала выдра. Животное добил и разделал Алан Царикаев, после чего его приготовили и съели.

«Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой скоординирована проверка Комитетом по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай по размещенной в СМИ информации о незаконной охоте участниками телепередачи на канале ТВ-3 «Последний герой» на пушное животное», — сказано в сообщении прокуратуры.

О результатах проверки дополнительно будет сообщено позднее.

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