Жена пострадавшего при взрыве авто в Москве сообщила, что мужчину прооперировали

Супруга пострадавшего при взрыве автомобиля в Москве сообщила RT, что мужчину прооперировали. Издание предполагает, что им оказался полный тезка замначальника радиоцентра спутниковой связи Андрея Торгашова.

Журналисты выяснили, что пострадавший тоже имеет отношение к силовым структурам.

Взрыв на парковке на Синявинской улице произошел 24 июля около 06:30. По данным Mash, в момент взрыва в салоне находились женщина и мужчина, который сидел в кресле водителя. Последнему в ходе инцидента оторвало ступни, и его увезли в Боткинскую больницу. По предварительной информации, в автомобиль было заложено взрывное устройство, и действовал киллер.

По данным 112, находившуюся в салоне женщину госпитализировали с рваными ранами лица, а взрыв повредил соседние машины и окна многоэтажки поблизости. Telegram-канал также допускает, что в Toyota было заложено взрывное устройство, которое сработало, когда мужчина сел в авто.

Предполагалось, что пострадавшим является военнослужащий Андрей Торгашов, однако позже он лично опроверг эту информацию.

Ранее в Сомали машина взорвалась около кафе, где транслировали ЧЕ по футболу.