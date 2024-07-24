Врач раскрыла, кто больше всего подвержен риску меланомы

Риску возникновения меланомы особенно подвержены светлокожие, светловолосые люди с голубыми и серыми глазами. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-онкодерматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Машкова. Также, по ее словам, в группе риска те, у кого много веснушек, пигментных пятен и родинок.

«Спровоцировать возникновение меланомы может ультрафиолетовое облучение, травма, а также генетические и эндокринные факторы. Самым сильным из них является, безусловно, чрезмерное пребывание на солнце. Ультрафиолетовое облучение в больших дозах вызывает необратимые изменения в клетках кожи», — отметила Машкова.

Находясь под прямыми лучами солнца следует обязательно использовать солнцезащитный крем, посоветовала специалист.

До этого Машкова предупреждала, что детям до одного года не стоит загорать. Кроме того, по ее словам, важно помнить, что избыточная инсоляция (облучение солнечным светом) — удар по иммунитету.

Врач также отметила, что при повреждении родинки или появлении пигментных пятен, ни в коем случае нельзя лечиться народными средствами. Вместо этого следует записаться на прием к специалисту.

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