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Сотрудника предприятия в Ростове заподозрили в передаче Киеву данных о ВС РФ

ФСБ задержала сотрудника ростовского предприятия по подозрению в госизмене

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РИА «Новости»

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали работника одного из предприятий Ростова-на-Дону по подозрению в госизмене. Об этом сообщает «Лента.ру».

По версии следствия, задержанный сотрудничал с украинскими спецслужбами и пересылал в Киев данные о местоположении российских войск в апреле текущего года. Отмечается, что переданную информацию могли использовать для удара по критически важному объекту инфраструктуры.

В отношении мужчины завели уголовное дело и изъяли у него средства связи.

До этого сообщалось, что следствие предъявило обвинение в госизмене петербургскому юристу и велоактивисту Герману Мойжесу, который помогал россиянам получить вид на жительство (ВНЖ) в европейских странах. В настоящее время Мойжес находится в СИЗО «Лефортово».

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Великого Новгорода по подозрению в госизмене.

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