Профессор рассказал, чем могли взорвать автомобиль в Москве

Подрыв автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы могли осуществить как радиоуправляемым устройством, так и специальным механизмом, который срабатывает на запуск двигателя или открытие двери. Об этом 360.ru рассказал профессор криминалистики, доктор юридических наук Анатолий Кустов.

По его словам, существуют также бомбы с часовым механизмом. Радиоуправляемые взрывные устройства можно запустить по сигналу телефона или другого устройства, уточнил эксперт.

«Можно [активировать] на расстоянии, но дело в том, насколько сильный механизм передачи сигнала. Это может быть и 100 метров, и 500 метров от места взрыва», — подчеркнул Кустов.

Он добавил, что даже в этом случае преступнику нужно находиться достаточно близко от цели, потому что ему необходимо видеть происходящее.

24 июля автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на парковке во дворе дома на Синявинской улице на севере столицы. В момент взрыва в машине находился Андрей Торгашов, ему оторвало конечности. Кроме него с рваными ранами лица госпитализировали женщину.

RT сообщал, что Торгашов — участник специальной военной операции, рядом с ним в момент взрыва находилась его жена. По данным mk.ru, Торгашов родился в Казахстане, какое-то время жил в Новосибирске и Калининграде, потом переехал в Москву. Несколько лет назад он служил в одной из секретных воинских частей и числился там в должности старшего офицера.

Ранее сообщалось, что после взрыва автомобиля с участником СВО в Москве было возбуждено дело.