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В ФСБ готовят робота для проверки взорвавшейся в Москве машины

RT: саперы ФСБ готовят робота для проверки машины на месте взрыва в Москве

Саперы Федеральной службы безопасности (ФСБ) готовят робота для проверки взорвавшегося на севере Москвы автомобиля на наличие взрывчатки. Об этом сообщает RT.

По данным канала, специалисты должны убедиться, что к месту происшествия можно допустить оперативно-следственную группу для работы.

Утром 24 июля автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на парковке во дворе дома на Синявинской улице на севере Москвы. В момент взрыва в машине находился 49-летний Андрей Торгашов. Мужчине оторвало конечности. Кроме него с рваными ранами лица госпитализировали женщину. Предполагается, что в автомобиль было заложено взрывное устройство.

По словам одной из очевидиц, сначала жители домов на Синявской подумали, что во дворе «баллон какой-то взорвался». Взрыв был такой силы, что повредил припаркованные рядом автомобили. Волной также выбило окна на первом и четвертом этажах дома.

По информации RT, Торгашов — участник специальной военной операции. В момент взрыва с ним рядом находилась его жена.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее во Владивостоке неизвестные пытались подорвать мужчину, заминировав автомобиль.

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