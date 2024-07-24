Жена владельца взорванного авто опровергла информацию, что ее муж пострадал

Жена замначальника военной части спутниковой связи Андрея Торгашова опровергла информацию СМИ, что ее муж пострадал при подрыве внедорожника на севере Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «360».

«Она отметила, что с супругом все в порядке, а информация, распространяемая в ряде изданий, — фейк. По ее словам, во взорвавшемся авто был другой человек», — сообщает источник.

Утром 24 июля автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на парковке во дворе дома на Синявинской улице на севере Москвы. В момент взрыва в машине находился Андрей Торгашов. Мужчине оторвало конечности. Кроме него с рваными ранами лица госпитализировали женщину.

До этого издание РИА Новости сообщало, что в качестве одной из версий взрыва внедорожника с мужчиной и его женой на севере Москвы рассматривается покушение. Сотрудники правоохранительных органов допрашивают очевидцев и свидетелей.

Ранее появились кадры первых секунд после взрыва машины в Москве.