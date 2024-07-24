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Жена владельца взорванного авто опровергла информацию, что ее муж пострадал

360: жена владельца взорванного авто опровергла информацию, что ее муж пострадал

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Телеграм-канал «Москва с огоньком»

Жена замначальника военной части спутниковой связи Андрея Торгашова опровергла информацию СМИ, что ее муж пострадал при подрыве внедорожника на севере Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «360».

«Она отметила, что с супругом все в порядке, а информация, распространяемая в ряде изданий, — фейк. По ее словам, во взорвавшемся авто был другой человек», — сообщает источник.

Утром 24 июля автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на парковке во дворе дома на Синявинской улице на севере Москвы. В момент взрыва в машине находился Андрей Торгашов. Мужчине оторвало конечности. Кроме него с рваными ранами лица госпитализировали женщину.

До этого издание РИА Новости сообщало, что в качестве одной из версий взрыва внедорожника с мужчиной и его женой на севере Москвы рассматривается покушение. Сотрудники правоохранительных органов допрашивают очевидцев и свидетелей.

Ранее появились кадры первых секунд после взрыва машины в Москве.

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