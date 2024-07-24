Фитнес-тренер рассказал, как вернуться к тренировкам после отпуска

Возвращаться к тренировкам после летнего отпуска нужно аккуратно, чтобы не навредить здоровью. Об этом рассказал фитнес-тренер Евгений Мосалев, передает Pravda.Ru.

«После большого перерыва нужно подготовить связки и суставы к нагрузкам и сердечно-сосудистую систему. Первое время я бы рекомендовал легкое кардио на дорожке, на эллипсе, на каких-то аналогичных тренажерах типа велосипеда или грибного тренажера», — сказал эксперт.

По его словам, это позволит подготовить сердечно-сосудистую систему к более интенсивной нагрузке, а также приведет в тонус мышцы, суставы и связки. Чтобы помочь себе, специалист советует не прекращать полностью тренировочный процесс на время отпуска. Мосалев отметил, что лучше заниматься хотя бы функциональными тренировками, которые подразумевают работу с собственным весом.

До этого Евгений Мосалев говорил, что берпи является одним из самых сложных комплексных упражнений со своим весом, оно является многосуставным и высокоинтенсивным. Мосалев отметил, что перед берпи лучше научиться выполнять подводящие к нему упражнения — отжимания, приседания, прыжки. При этом он уточнил, что это упражнение подойдет не всем.

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