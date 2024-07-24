Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Свердловской области 60-летний мужчина годами насиловал неродную внучку

В Каменске-Уральском задержали мужчину, который шесть лет насиловал внучку

close
100%
Depositphotos

В Каменске-Уральском 60-летнего мужчину задержали по подозрению в педофилии, сообщает ИА «Время Пресс».

Жертвой педофила оказалась внучка его супруги, которой не стало несколько лет назад. По предварительным данным, вдовец насиловал девочку в течение шести лет, с тех пор, как она пошла в первый класс. Пострадавшая лишь недавно призналась во всем своей матери.

Подозреваемого, который трудился на одном из городских предприятий, задержали в начале июля. Коллеги мужчины считают его странным, но отмечают, что он брался за любую работу. Известно, что рабочий часто разговаривал сам с собой, но ни с кем не здоровался.

Как уточняется, дома у мужчины во время обыска были найдены резиновые секс-игрушки. С пострадавшей от насилия школьницей сейчас работают психологи. В СК ситуацию пока не комментировали.

Ранее в Якутии дедушка надругался над семилетней внучкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами