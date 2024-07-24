В Свердловской области 60-летний мужчина годами насиловал неродную внучку

В Каменске-Уральском 60-летнего мужчину задержали по подозрению в педофилии, сообщает ИА «Время Пресс».

Жертвой педофила оказалась внучка его супруги, которой не стало несколько лет назад. По предварительным данным, вдовец насиловал девочку в течение шести лет, с тех пор, как она пошла в первый класс. Пострадавшая лишь недавно призналась во всем своей матери.

Подозреваемого, который трудился на одном из городских предприятий, задержали в начале июля. Коллеги мужчины считают его странным, но отмечают, что он брался за любую работу. Известно, что рабочий часто разговаривал сам с собой, но ни с кем не здоровался.

Как уточняется, дома у мужчины во время обыска были найдены резиновые секс-игрушки. С пострадавшей от насилия школьницей сейчас работают психологи. В СК ситуацию пока не комментировали.

Ранее в Якутии дедушка надругался над семилетней внучкой.