Россияне ответили, есть ли у них дача

Более половины (51%) россиян имеют дачу, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 7,2 тыс. человек.

При этом 47% опрошенных признались, что у них нет загородного дома с участком. Оставшиеся 2% респондентов выбрали вариант «другое». Они уточнили, что живут в частных домах с садом или огородом.

«В таких условиях ехать за город не нужно — сеять и поливать можно прямо на месте», — добавили в сообщении.

Опрос сервиса «Работа.ру» и аналитиков кошелька ЮMoney, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что почти половина — 48% — россиян ездят летом на дачу: 16% делают это каждые выходные, 9% — раз в месяц, 12% — редко ее посещают, а 11% иногда приезжают к друзьям или родственникам. 9% уже живут на даче или за городом, а 43% участников исследования отметили, что у них нет дачи.

23% участников опроса, посещающих летом дачу, купили в этом году краску. По 17% приобрели предметы для поливки и грунт. 16% респондентов выбрали предметы для работы с цветами и деревьями, 15% — газонокосилку, а 12% — предметы для прополки.

Ранее врач рассказал, как правильно копать грядки на даче.