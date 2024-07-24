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Служба госбезопасности Грузии расследует подготовку покушения на лидера правящей партии

СГБ Грузии подтвердила расследование подготовки покушения на Иванишвили

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David Mdzinarishvili/Reuters

Служба госбезопасности (СГБ) Грузии расследует подготовку покушения на основателя и почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили. Об этом говорится в заявлении СГБ.

По данным СГБ, покушение на Иванишвили готовили бывшие представители власти Грузии и экс-сотрудники силовых ведомств, которые сейчас находятся на Украине.

Бидзин Иванишвили до 2011 года, пока не решил заниматься политикой, владел рядом успешных предприятий в России, в том числе банком «Российский кредит». Он продал все свои российские активы (кроме пакета акций компании «Газпром»), после того как в октябре 2011 года объявил о начале политической карьеры и основал оппозиционную тогда партию «Грузинская мечта», которая победила на октябрьских выборах 2012 года, вытеснив партию президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

Согласно информации агентства Bloomberg, состояние Иванишвили оценивается в $7,3 млрд, за год он разбогател на $700 млн.

Ранее Иванишвили заявил, что боевые действия на Украине будут вскоре остановлены.

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