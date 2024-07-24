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В Махачкале задержали второго аниматора квест-комнаты, где сгорели две девушки

В Дагестане задержан второй аниматор квест комнаты, где погибли две девушки

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Следственный комитет Российской Федерации

В Дагестане полицейские задержали второго сотрудника «комнаты страха», при пожаре в которой погибли две посетительницы. Об этом сообщает управление СК РФ по республике.

По данным ведомства, задержанный допрошен в качестве подозреваемого. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Первого аниматора задержали 22 июля. 18-летний студент второго курса Технического пожарно-спасательного колледжа Махачкалы учился на пожарного. Как установили следователи, когда посетители квеста вошли в комнату, юноша поджег перчатку и бросил ее к канистре с бензином. В результате огонь распространился по помещению.

Девушкам не удалось своевременно выбраться, так как, по правилам, ранее их связали и заковали в наручники. Медики спасти россиянок не смогли. Мужчина получил серьезные ожоги и на данный момент находится в больнице.

До этого сообщалось, что выживший в квесте в Махачкале рассказал о попытке вытащить жену из огня. В момент инцидента он с другом находился в одной части квеста, а девушки — в другой. Именно там, где оказались пострадавшие, произошло возгорание. Юноша тем временем благодаря другу смог выбраться из помещения, но добраться до возлюбленной и ее подруги не получилось. Один из аниматоров надел противогаз и вместе с ним они отправились в загоревшееся помещение, но спустя меньше минуты сотрудник покинул его. Помощь пострадавшим оказали сотрудники МЧС.

Ранее в России призвали провести проверку работы всех квестов.

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