Пассажирский самолет упал в Непале

Самолет авиакомпании Saurya Airlines потерпел крушение во время взлета в международном аэропорту Трибхуван в Катманду, в столице Непала. Об этом сообщает Kathmandupost.

На борту воздушного судна, направлявшегося в город в центральном Непале Покхару, находилось 19 человек, включая членов экипажа. ЧП произошло в 11 утра по местному времени.

Отмечается, что полиция и пожарные проводят спасательные работы на месте аварии. Других подробностей не приводится.

12 июля в районе деревень Апраксино и Малое Карасево в подмосковной Коломне упал пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100. По словам очевидцев, сначала воздушное судно резко накренилось и затем пошло на снижение. В результате борт врезался в землю. На борту находились трое членов экипажа — штурман и двое пилотов. Никого из них спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.