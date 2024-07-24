В Приморье молодые люди напали на старика и избили мужчину, который за него заступился

Молодые люди избили сделавшего им замечание мужчину в центре Владивостока. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Вечером 9 июля местный житель гулял по улице Адмирала Фокина и присел на лавочку возле фонтана. Напротив него сидел пожилой мужчина, который попросил закурить у проходящей мимо группы молодых людей из 4-5 человек. В ответ пенсионер получил удар ногой в лицо, и ставший очевидцем этого мужчина сделал хулиганам замечание. Один из них заявил, что ему все равно, а его приятели набросились на свидетеля и повалили его на землю. Двое юношей пинали мужчину, пока в происходящее не вмешались прохожие. Молодые люди ушли, но вскоре вернулись уже с ножом. Пострадавший попросил убрать оружие, но злоумышленники эту просьбу проигнорировали и снова набросились на него.

«Пока я боролся с одним на земле, другой нанес мне несколько ножевых ранений в обе ноги и правую руку», — рассказал мужчина.

Он обратился в травмпункт, где медики обнаружили у него три колото-резаных раны на правой руке и обеих ногах, а также другие телесные повреждения. Пострадавший обратился с заявлением в правоохранительные органы.

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