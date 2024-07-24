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В Пулково пассажиров досматривали в течение часа из-за пропавшей сумки

Пассажиров шаттла Москва — Петербург задержали в Пулково из-за пропавшей сумки

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Александр Гальперин/РИА Новости

Пассажиров прилетевшего из Москвы рейса подвергли досмотру прямо на летном поле в Пулково из-за пропавшей сумки. Об этом сообщает «Фонтанка».

Пассажиры авиашаттла, прилетевшего в Санкт-Петербург накануне вечером, в течение часа не могли покинуть территорию Пулково. После приземления их отказались посадить в автобус до терминала и стали досматривать из-за сумки, которую не могла найти в самолете одна из пассажирок.

«Пятьдесят минут нас просто держали на взлетно-посадочной полосе. Женщина несколько раз возвращалась в самолет. Искала свою сумку с документами либо детский рюкзак — непонятно», — пожаловалась собеседница издания, летевшая этим рейсом.

Когда пассажиры все-таки прибыли в аэропорт, их стали досматривать уже полицейские. Удалось ли такими методами вернуть пассажирке пропавшую сумку, не уточняется.

Ранее россиянин отказался покидать самолет, заявив о его минировании после посадки в Самарканде.

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