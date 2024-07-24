Гинеколог осматривал пациентку и обнаружил у нее зародыш мозга и зубы в области таза

Молодая женщина пришла на плановый осмотр к гинекологу, во время процедуры УЗИ у нее была обнаружена киста с фрагментами костей, зубов и вещества, похожего на мозговую жидкость. Об этом сообщает Mirror.

Пациентке проводили плановое УЗИ, врач заметил у нее кисту в области малого таза, из которой росли зубы, кожа и волосы.

«Это не ребенок, на самом деле это нечто похуже, чем ребенок. Врач посмотрела мне в глаза и сказала, что у меня дермоидная киста размером с куриное яйцо размером 7 см», — рассказала пациентка.

Киста оказалась доброкачественной, ее полностью удалили. Дермоидная киста яичника — это опухолевое образование, которое содержит зачатки внутриутробных элементов и развивающиеся из них структуры. В составе таких кист обнаруживаются жировые включения, волосы, ногти. Единственным методом лечения является полное удаление новообразования.

До этого сообщалось, что в Доминиканской республике врачи спасли ребенка с трехкилограммовой опухолью в брюшной полости. 12-летняя девочка жаловалась матери на боли в области живота, женщина заподозрила у дочери аппендицит и немедленно обратилась в больницу. В ходе обследования медики обнаружили в брюшной полости девочки опухоль, которая сдавливала внутренние органы и стала причиной воспаления аппендикса. Во время операции хирурги обнаружили, что новообразование весом три килограмма содержит фрагменты костей, волос и жировую ткань. Опухоль успешно удалили, спустя несколько дней ребенка выписали на амбулаторное лечение.

Ранее в Подмосковье у ребенка обнаружили крупную кисту с волосами, зубами и костями.