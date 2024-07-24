В МВД назвали возможную причину взрыва иномарки на севере Москвы

Взрыв на парковке на севере Москвы, в результате которого пострадали мужчина и женщина, мог произойти из-за детонации некоего устройства. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что... на одной из парковок на севере столицы произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле», — рассказала Волк.

По словам представителя МВД, в настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося и разыскивает лиц, причастных к подрыву автомобиля Toyota Land Cruiser.

Взрыв на парковке на Синявинской улице произошел 24 июля около 06:30. По данным Mash, в момент взрыва в салоне находились женщина и мужчина, который сидел в кресле водителя. Последнему в ходе инцидента оторвало ступни, и его увезли в Боткинскую больницу. Предполагается, что в автомобиль было заложено взрывное устройство и действовал киллер.

По информации 112, находившуюся в салоне женщину госпитализировали с рваными ранами лица, а взрыв повредил соседние машины и окна многоэтажки поблизости. Telegram-канал также допускает, что в Toyota было заложено взрывное устройство, которое сработало, когда 49-летний мужчина сел в авто.

Как пишет RT, взорвавшаяся машина может принадлежать участнику СВО.

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