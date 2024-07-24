Возбуждено дело после взрыва автомобиля с участником СВО в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва автомобиля с пассажирами на улице Синявинской на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по столице.

В ведомстве добавили, что следователи и криминалисты совместно с оперативными службами осматривают место взрыва. В ближайшее время будет назначено несколько экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Утром 24 июля автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на парковке во дворе дома на Синявинской улице на севере Москвы. В момент взрыва в машине находился 49-летний Андрей Т. Мужчине оторвало конечности. Кроме него с рваными ранами лица госпитализировали женщину.

По данным RT, Андрей — участник специальной военной операции, рядом с ним в момент взрыва находилась его жена.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке неизвестные пытались подорвать мужчину, заминировав автомобиль.