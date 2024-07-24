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Взорвавшаяся в Москве иномарка может принадлежать участнику СВО

RT: внутри взорвавшейся в Москве Toyota находились участник СВО и его жена

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Телеграм-канал 112

В момент подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы внутри салона могли находиться участник специальной военной операции (СВО) на Украине и его супруга. Об этом сообщает RT со ссылкой на очевидцев.

Уточняется, что официального подтверждения этой информации пока нет.

Взрыв на парковке на Синявинской улице произошел 24 июля около 06:30. По данным Mash, в момент взрыва в салоне находились женщина и мужчина, который сидел в кресле водителя. Последнему в ходе инцидента оторвало ступни, и его увезли в Боткинскую больницу. Предполагается, что в автомобиль было заложено взрывное устройство, и действовал киллер.

По информации 112, находившуюся в салоне женщину госпитализировали с рваными ранами лица, а взрыв повредил соседние машины и окна многоэтажки поблизости. Telegram-канал также допускает, что в Toyota было заложено взрывное устройство, которое сработало, когда 49-летний мужчина сел в авто.

Ранее сообщалось о госпитализации москвича в результате взрыва газового баллончика в интимном месте.

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