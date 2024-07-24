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В Екатеринбурге школьник получил серьезный ожог, сорвав цветок

«Е1»: в Свердловской области ребенок получил ожог, сорвав ядовитое растение

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weha/Shutterstock/FOTODOM

В Академическом районе Екатеринбурга 10-летний мальчик получил серьезный ожог, сорвав цветок во дворе дома. Об этом сообщает «Е1».

Школьник из Екатеринбурга гулял с друзьями по набережной на улице Академика Парина. Школьник сорвал приглянувшийся ему цветок, сок растения попал ему на руку.

«Вечером я увидела, что у него красная рука в этом месте и мизинец. Он рассказал, что сок растения попал. А в пятницу поехал на турнир и на солнечной стороне сидел. У него рука покрылась волдырями. Приехал, рука в этом ужасном состоянии, я обработала хлоргексидином и перебинтовала. В воскресенье нас из неотложки отправили в девятку к хирургу, там срезали кожу. Диагноз — ожог второй степени», — рассказала мать пострадавшего.

Выяснилось, что ребенок получил ожоги от пастернака лугового. Листья, стебли и цветы растения содержат фурокумарины — химические вещества, которые могут вызвать сильное раздражение кожи и действуют как борщевик. В некоторых случаях сыпь бывает достаточно сильной, чтобы оставить постоянные рубцы.

Ранее россиянам рассказали о дачных цветах, которые нельзя трогать или нюхать.

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