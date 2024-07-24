Установленное взрывное устройство могло стать причиной взрыва автомобиля в Москве

Причиной взрыва автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы могло быть установленное взрывное устройство. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что в машине не было установлено газовое оборудование.

«Не исключено, что причиной взрыва могло быть установленное взрывное устройство», — говорится в публикации.

Отмечается, что в автомобиле в момент взрыва находился 49-летний Андрей Т. Мужчине оторвало конечности. По предварительным данным, взрыв на парковке на улице Синявинской произошел, когда Андрей сел в машину. Кроме него с рваными ранами лица госпитализировали женщину.

В данный момент на месте работают силовики. Пострадавшим оказывается медицинская медицинскую помощь.

17 июля о взрыве и пожаре сообщили жители московского района Марьино. Три хлопка услышали на пересечении улиц Донецкая и Перерва, после чего началось сильное возгорание. По словам граждан, загорелся автобетоносмеситель КамАЗ.

Ранее в китайской провинции Сычуань огонь охватил четыре этажа торгового центра.